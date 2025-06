Luis Enrique : Fake news au PSG !

Le PSG a écrit son histoire ce samedi, en remportant sa première Ligue des champions. Luis Enrique a été l’un des grands architectes de ce sacre légendaire, le coach espagnol ayant bâti une équipe à son image. Mais plus tôt dans la saison, des rumeurs ont évoqué un départ du technicien de 55 ans si le PSG se faisait éliminer dès les phases de poule. Rien de tout cela n’était toutefois vrai.

«C'est totalement faux»

« Luis Enrique sur le départ en cas d’élimination en phase de poule ? C'est totalement faux. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont, depuis le premier jour, une confiance absolue en lui et il avait prolongé son contrat dès le mois d'octobre 2024 alors que la qualification était très loin d'être acquise. Et ce n'est pas ses relations fluctuantes avec les médias qui changent quoi que ce soit puisque le président et son conseiller ont, eux aussi, des liens très tendus avec les journalistes » a indiqué le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.

Plusieurs mois plus tard, Luis Enrique fait désormais l’unanimité au PSG. Le technicien espagnol est incontestablement l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire des Rouge-et-Bleu. Et il semble parti pour rester encore quelques temps, son contrat ayant été prolongé jusqu’en juin 2027.