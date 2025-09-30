PSG - Luis Enrique : La terrible menace pour Barcelone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, un PSG plein d’ambition se rend sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions. Après une victoire inaugurale face à l’Atalanta en C1, le club de la capitale se prépare pour son premier gros choc de la saison face aux Blaugranas. Une rencontre dans laquelle pourrait briller Bradley Barcola.

Le PSG s'est rassuré. Après une défaite particulière contre l'OM la semaine dernière, le club de la capitale s'est rassuré ce week-end avec un beau succès face à l'AJ Auxerre (2-0). Malgré une avalanche de blessés sévissant à Paris, la formation de Luis Enrique va aller disputer son premier gros choc de la saison en Ligue des Champions ce mercredi soir.

Avec quel onze de départ ? En effet, le PSG se rend à Barcelone avec l'objectif de frapper un grand coup face à un rival direct pour le titre européen. Mais avec quel onze de départ ? Si au niveau de la défense, tout roule pour Luis Enrique, l'Espagnol va devoir réfléchir à son attaque. Khvicha Kvaratskhelia touché, Bradley Barcola pourrait être la clé de l'attaque parisienne.