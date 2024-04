PSG : Luis Enrique fait halluciner le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique est toujours en course pour un incroyable quadruplé. La victoire à Barcelone semble d’ailleurs avoir agi comme un déclic dans le vestiaire au sein duquel le coach espagnol fait l’unanimité à en croire Jérôme Rothen.

Luis Enrique fait l’unanimité au PSG

« Oui, j’ai pu dire que je ne comprenais pas son turn-over, ce qu’il voulait mettre en place. Il s’est trompé par moments. Mais tous les détracteurs de Luis Enrique, les anti-Luis Enrique, même les résultats, ils mettaient ça de côté… Alors que l’essence du football et d’un sport de compétition, c’est avant tout d’avoir les résultats pour construire quelque chose. Ce que je vois, c’est que fin avril, toutes les compétitions sont encore jouables. Certaines sont déjà gagnées, le championnat c’est peut-être dans deux jours », explique l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Tous, unanimement, te disent que c’est un excellent entraîneur»