Surprise, le PSG va imiter l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tombeur du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera le Borussia Dortmund en demi-finale, et voit donc une magnifique opportunité se présenter pour décrocher sa première C1. D’ailleurs, Marcel Desailly semble y croire et voit même des similitudes avec l’équipe de l’OM qui s’était imposé en 1993.

Après la Real Sociedad, c'est le FC Barcelone qui est tombé face au PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens sont donc qualifiés pour les demi-finales où ils défieront le Borussia Dortmund pour une place en finale et ainsi espérer devenir le deuxième club français à remporter la C1 après l'OM. Marcel Desailly voit d'ailleurs des similitudes entre les deux équipes.

Real Madrid : Une signature bouclée par un proche du PSG ? https://t.co/Qd8lqsLbKy pic.twitter.com/rv5DbfikW5 — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

PSG 2024 comme OM 1993

« On adore tous le Real Madrid, mais je crois que le Bayern a une chance et le PSG aussi. Les dernières saisons, ils avaient beaucoup de top joueurs. Ça me fait penser au Marseille de mon époque. Nous avions gagné la première Ligue des champions du football français quand plus personne ne s'y attendait. Il y avait eu une vraie baisse de qualité en termes de joueurs », estime l’ancien défenseur de l’OM en marge de la cérémonie des prix Laureus, avant de poursuivre.

«Le PSG peut créer la surprise»