PSG : Nouveau clash pour Luis Enrique ?

Après un premier accrochage en octobre dernier avec Alexandre Ruiz, il semblerait que Luis Enrique ait remis ça. Selon les révélations de Daniel Riolo lundi soir dans l’After Foot, l’entraîneur du PSG aurait eu une attitude déplacée avec le journaliste dans une interview qui n’a pas encore été diffusée. Explications.

Le PSG est en train de vivre une saison 2023-2024 très convaincante sur le plan sportif puisqu’il est toujours engagé sur l’ensemble des compétitions, avec un possible quadruplé historique à aller chercher. Et pourtant, Luis Enrique ne fait pas forcément l’unanimité chez les observateurs, ce qui a le don d’agacer l’entraîneur du PSG.

Enrique-Ruiz, le passif

En octobre dernier, après une victoire du PSG à Rennes (3-1), Luis Enrique s’était déjà accroché une première fois avec Alexandre Ruiz, journaliste de Free Ligue 1 . Et les tensions seraient reparties de plus belle entre les deux hommes selon les révélations de Daniel Riolo dans l’After Foot, sur RMC Sport .

« Il l’a traité comme une énorme mer** »