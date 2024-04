Le PSG annonce un renfort imminent

Amadou Diawara

Depuis plus d'un an, Presnel Kimpembe n'a pas joué le moindre match avec le PSG. La faute à une grosse blessure au tendon d'Achille. Heureusement pour Luis Enrique, Presnel Kimpembe est de plus en plus proche d'un retour. En effet, le PSG a annoncé que son défenseur central français avait repris les exercices avec ballon.

Victime d'une grosse blessure au tendon d'Achille, Presnel Kimpembe est éloigné des terrains depuis plus d'un an. En effet, le numéro 3 du PSG a disputé son ultime match avec le club rouge et bleu le 26 février 2023. C'était lors du carton parisien sur la pelouse de l'OM (0-3).

Une nouvelle étape 💪 Presnel Kimpembe a effectué ce jour des exercices individuels avec ballon sur le terrain. pic.twitter.com/JEHzSnhF26 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 22, 2024

Kimpembe a retouché le ballon à l'entrainement

Alors qu'il n'a pas joué la moindre minute cette saison, Presnel Kimpembe pourrait bientôt réintégrer le groupe du PSG. Comme l'a annoncé le club de la capitale sur son compte X , le défenseur central du PSG a repris le travail individuel avec ballon ce lundi.

L'infirmerie du PSG est enfin vide