Un renfort pour Luis Enrique ? Le PSG lâche un indice !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est privé des services de Presnel Kimpembe depuis plus d’un an désormais. Mais il semble que la double opération subie par le champion du monde et sa période de convalescence soient bientôt de l’histoire ancienne. Le PSG l’a filmé au Campus PSG ce lundi, ballon au pied.

Cela fait plus d’un an que Presnel Kimpembe a effectué sa dernière apparition sur un terrain de football. En effet, lors d’OM - PSG le 26 février 2023 (0-3), le titi parisien contractait une blessure au tendon d’Achille. Depuis, le champion du monde 2018 a subi pas une, mais deux opérations.

La traversée du désert touche à sa fin pour Kimpembe ?

Pour autant, pas de quoi abandonner Presnel Kimpembe du point de vue du PSG. D’ailleurs, une prolongation de contrat a été convenue en décembre dernier par les deux parties, liant le défenseur au Paris Saint-Germain jusqu’à l’été 2026. En période de convalescence, Presnel Kimpembe a retrouvé le chemin du Campus PSG et a également retrouvé la pelouse.

Une nouvelle semaine débute pour nos Parisiens avec 2️⃣ matches au programme ! 🔴🔵 pic.twitter.com/JO3LGEfNN4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 22, 2024

Kimpembe filmé ballon au pied au Campus PSG

Dans une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux du club, le PSG montre Presnel Kimpembe ballon au pied, dans ce qui paraît être un exercice individuel pour qu’il retrouve ses sensations avant, à terme, de concrètement reprendre les séances à haute intensité avec le reste de l’effectif. Reste désormais à savoir quand est-ce que Luis Enrique pourra avoir Presnel Kimpembe à sa disposition.