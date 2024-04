Mbappé : Le PSG dit non !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste pour Libération, Ramsès Kefi a publié un long entretien consacré à Kylian Mbappé. Ce dernier a tenté d'obtenir un entretien de la star parisienne, sans succès. Le PSG n'a pas accédé à sa demande. Le club parisien tente de limiter ses prises de paroles, mais n'hésite pas à se servir des médias pour faire passer des messages à la star tricolore, en fin de contrat.

Journaliste pour Libération , Ramsès Kefi a tenté d'obtenir un entretien de Kylian Mbappé. Une opération périlleuse au vu de la discrétion de la star tricolore. D'ailleurs, il a obtenu une réponse négative du PSG assez rapidement. Dans un article publié dans la Revue des Médias , Kefi a résumé l'ensemble du processus.

Il s'est fait recaler par le PSG

« Le PSG a traité ma demande d’entretien. Il a réclamé un bref synopsis, qu’il présente (s’il le veut bien) au joueur pour savoir si le sujet le botte (…) Mon fil directeur était simple : quel regard Mbappé porte sur son traitement médiatique ? Assis autour d’une table, nous aurions regardé tous les deux des extraits d’émissions et feuilleté des coupures de presse. Le recalage du PSG fut poli : ce sera non, mais ils seront ravis de lire « mon contenu » — un terme si évocateu r » a-t-il écrit dans son article.

Le PSG fait passer des messages