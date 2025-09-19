PSG - Luis Enrique : «C’est sa faute !», il accuse Barcola

Axel Cornic

Le Champion en titre a fait un retour fracassant en Ligue des Champions, avec une victoire face à l’Atalanta (4-0). Ce succès aurait toutefois pu être plus important, puisque Bardley Barcola a raté une chance d’offrir un but au Paris Saint-Germain, avec son penalty manqué.

Même après les victoires, les polémiques ne manquent pas à Paris. Ainsi, il a suffi que Bradley Barcola rate un penalty pour remettre en question de système fluide mis en place par Luis Enrique. Le coach du PSG a en effet assuré avoir lui-même choisi le Français, après les récents échecs de Vitinha.

« Nous avons voulu offrir cette possibilité à Bradley » Présent en conférence de presse, il a en effet fait une sortie assez claire pour essayer de calmer les choses. « Normalement, je suis la personne qui sélectionne le tireur, c’est-à-dire le buteur. Et en ce sens, la saison dernière a prouvé que nous avons beaucoup de joueurs en mesure de tirer » a déclaré Luis Enrique, tout de suite après le match contre l’Atalanta. « Dans ce cas précis, nous avons voulu offrir cette possibilité à Bradley, qui n’avait marqué aucun penalty jusqu’ici ».