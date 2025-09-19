PSG - Luis Enrique : «C’est sa faute !», il accuse Barcola

Le Champion en titre a fait un retour fracassant en Ligue des Champions, avec une victoire face à l’Atalanta (4-0). Ce succès aurait toutefois pu être plus important, puisque Bardley Barcola a raté une chance d’offrir un but au Paris Saint-Germain, avec son penalty manqué.
Même après les victoires, les polémiques ne manquent pas à Paris. Ainsi, il a suffi que Bradley Barcola rate un penalty pour remettre en question de système fluide mis en place par Luis Enrique. Le coach du PSG a en effet assuré avoir lui-même choisi le Français, après les récents échecs de Vitinha.
« Nous avons voulu offrir cette possibilité à Bradley »
Présent en conférence de presse, il a en effet fait une sortie assez claire pour essayer de calmer les choses. « Normalement, je suis la personne qui sélectionne le tireur, c’est-à-dire le buteur. Et en ce sens, la saison dernière a prouvé que nous avons beaucoup de joueurs en mesure de tirer » a déclaré Luis Enrique, tout de suite après le match contre l’Atalanta. « Dans ce cas précis, nous avons voulu offrir cette possibilité à Bradley, qui n’avait marqué aucun penalty jusqu’ici ».
« Ce n’est pas la faute de Luis Enrique s’il y a eu cet échec »
Mais pour Jean-Michel Larqué, le coupable est déjà tout trouvé. « Barcola, c’est bien lui qui devait tirer après les échecs de Vitinha, non ? » a lancé l’ancien joueur ainsi qu’entraîneur du PSG, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. « Ce n’est quand même pas à l’entraineur de dire à Barcola de mettre un peu plus d’intensité dans son penalty. C’est la faute de Barcola ! Ce n’est pas la faute de Luis Enrique s’il y a eu cet échec ». Peut-être que le retour prochain d’Ousmane Dembélé, actuellement blessé, pourrait bien mettre un terme à cette polémique puisqu’il serait l’un des grands favoris pour reprendre ce rôle de tireur de penalties.