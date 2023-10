PSG : Luis Enrique a craint le pire

Jean de Teyssière

Invaincu à domicile depuis le début de la saison, le Stade brestois a dû attendre l'arrivée du PSG pour concéder leur première défaite de la saison (2-3). Au terme d'un match houleux, surtout en fin de match, le PSG a quand même réussi à s'en sortir grâce à un penalty dans les derniers instants du match. Menés 2-0, les hommes d'Éric Roy ont magnifiquement réagi en revenant à 2-2 et auraient même pu espérer plus. Luis Enrique n'était pas content de la deuxième période de ses hommes et était soulagé de repartir avec les trois points.

Luis Enrique a souvent surpris par ses analyses, que certains voyaient à côté de ce qui avait été aperçu sur le terrain. Concernant le match de son équipe à Brest (3-2), son analyse semble plutôt juste, tant le PSG n'a plus du tout existé en seconde période, concédant deux buts et étant incapable d'avoir le contrôle du ballon, si cher à Luis Enrique.

«La deuxième période a sans doute été la pire du PSG depuis que j’en suis l’entraîneur»

En conférence de presse après la victoire de son équipe face à Brest (3-2), Luis Enrique était soulagé mais également agacé par la prestation de ses joueurs : « Plus qu’un match piège, c’est un match qui a été difficile. Brest n’avait pas encore perdu à domicile. On a fait un très bon début de match avec quatre ou cinq occasions de but. On a longtemps contrôlé le match, mais il a complètement changé avec le premier but de Brest en fin de première période. La deuxième période a sans doute été la pire du PSG depuis que j’en suis l’entraîneur. Ils ont fait beaucoup de centres, ont dominé le jeu aérien, je n’aurais pas été surpris que Brest gagne le match. »

«En seconde période, ils ont été bien meilleurs que nous»