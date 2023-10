Mbappé craque en plein match, un joueur du PSG monte au créneau !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a laissé éclater sa rage en fin de match en inscrivant le but victorieux du PSG sur la pelouse de Brest ce dimanche (3-2). En guise de célébration, l’attaquant du club parisien a chambré les supporters en leur demandant de se taire. Danilo Pereira a livré sa version des faits.

Le PSG s’est déplacé à Brest ce dimanche, quatre jours après sa large victoire au Parc des princes au Milan AC (3-0). Mais cela n’a pas été la même chanson en terres bretonnes. En effet, le club de la capitale a certes rapidement fait le break grâce à Warren Zaïre-Emery et Kylian Mbappé dès la première période.

Achraf Hakimi traité de violeur par les supporters de Brest ?

Cependant, les Brestois ont réduit la marque juste avant la mi-temps et ont égalisé au retour des vestiaires. De quoi totalement relancer le match et de donner visiblement des idées déplacées aux supporters du Stade Brestois qui auraient, selon RMC Sport , traité Achraf Hakimi de violeur.

«Il était en colère à cause du public, à cause des chants des supporters»