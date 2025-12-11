PSG : Lucas Chevalier en danger, la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Rennes, Matvey Safonov a enchainé une deuxième titularisation avec le PSG face à l'Athletic Bilbao. Encore une fois très solide dans ses buts, le Russe montre qu'il peut être un très sérieux concurrent pour Lucas Chevalier. De quoi alors rebattre les cartes dans la hiérarchie des gardiens du PSG ? Pas sûr...

Lucas Chevalier n'étant toujours pas à 100%, c'est donc Matvey Safonov qui était dans les buts du PSG face à l'Athletic Bilbao. Le gardien russe a une nouvelle fois livré une copie correcte. De quoi lui faire gagner des points dans la course au rôle de numéro 1 ? Depuis le début de la saison, la hiérarchie est très claire entre Chevalier et Safonov au PSG. Et voilà qu'elle devrait le rester ainsi.

« Je ne veux pas manquer de respect à Safonov, mais... » Pour Le Parisien, Peter Luccin a évoqué la concurrence chez les gardiens du PSG après ce match face à Bilbao. C'est ainsi qu'il a expliqué sur ce sujet : « Safonov peut-il bousculer la hiérarchie ? Non. Je ne veux pas manquer de respect à Safonov, qui a fait un très bon match, mais Chevalier est vraiment meilleur avec les pieds ».