PSG : L'opération séduction fait tomber... un Marseillais !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien joueur d’Arsenal et de l’OM, Samir Nasri est sous le charme du PSG version Luis Enrique. Le Marseillais a été impressionné par l’intensité mise par les Parisiens lors de leur match aller face aux Gunners en demi-finale aller de Ligue des champions et est admiratif du travail du technicien espagnol depuis qu’il est à Paris.

Joueur d’Arsenal entre 2008 et 2011, Samir Nasri aura évidemment un œil attentif sur la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et les Gunners mercredi soir. Le Marseillais a déjà été impressionné par la prestation des Parisiens à l’aller et l’intensité qu’ils ont su mettre lors de la première demi-heure.

«Chapeau à lui d’avoir aussi bien préparé son équipe»

« Le PSG c’est une équipe très, très, très sérieuse avec un gros collectif. Luis Enrique a su faire en sorte que cette équipe joue bien, qu’elle soit très cohérente et c’est ce qu’on a vu lors de ce match. J’ai été très impressionné par l’intensité qu’ils ont mise durant la première demi-heure, le pressing qu’ils ont instauré pour contrer Arsenal. Lors de l’interview d’avant-match, Luis Enrique avait expliqué qu’il s’était préparé tactiquement et les Parisiens ont réussi à répondre sur le terrain. Chapeau à lui d’avoir aussi bien préparé son équipe », a confié Samir Nasri auprès du Parisien.

«Je suis admiratif du collectif qu’il a réussi à construire»

L’ancien joueur de l’OM est sous le charme de ce qu’a réussi à construire Luis Enrique depuis son arrivée au PSG : « Pour être honnête, au tout départ je n’étais pas pour le « lynchage » parce qu’il avait un rapport un peu conflictuel avec la presse. Moi, je juge le coach et après avoir vu son documentaire, après avoir vu ce par quoi il est passé, forcément il y a de l’empathie pour l’homme. De voir à quel point il est passionné par ce qu’il fait… C’est un énorme professionnel. Je suis admiratif du collectif qu’il a réussi à construire. Le PSG depuis le début de l’ère QSI, ça a toujours été une constellation de stars, ça n’a jamais vraiment été une équipe et lui a réussi à créer ça. Son travail force l’admiration. »