PSG : L’OM impliqué dans un énorme exploit, l'annonce tonitruante !

Largement battu à l’aller (0-3), le Stade brestois se déplace sur la pelouse du PSG mercredi, en barrage retour de la Ligue des champions. Afin de créer l’exploit et réussir à se qualifier en huitièmes de finale, Eric Roy veut s’inspirer de son passé de joueur de l’OM, avec qui il avait remonté un retard de quatre buts en une mi-temps face à Montpellier.

Avec sa victoire 0-3 à l’aller face au Stade brestois, le PSG a plus qu’un pied en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Selon Opta, les chances de qualification du club de la capitale sont de 99,1%, mais Eric Roy n’a pas encore abandonné l’idée de réaliser un exploit au Parc des Princes, lui qui en avait réalisé un avec l’OM en août 1998.

« On va dire que c’est quelque chose qui est dans mes cordes »

Mené 0-4 à la mi-temps face à Montpellier, l’OM avait réussi à refaire son retard pour s’imposer 5-4. « J’ai joué un match où je perdais 4-0 à la mi-temps et où j’ai gagné 5-4. Donc, pour moi, 3-0 et en plus il reste 90 minutes et non pas seulement 45 minutes… On va dire que c’est quelque chose qui est dans mes cordes. Si j’arrive à le transmettre à mes joueurs, on ne sait jamais », a déclaré Eric Roy ce mardi en conférence de presse.

« Si on souffre depuis quelques semaines pour que mercredi tout s’aligne, pourquoi pas

« Le scénario idéal pour enflammer la rencontre ? Enflammer les 2000 supporters brestois qui seront là, oui. Le scénario, ce serait de marquer à la deuxième (minute), à la dixième puis à la 89e. Comme ça on fait des prolongations et les tirs au but après », a ajouté Eric Roy. « En ce moment on n’a pas trop les dieux du foot avec nous. Donc si on souffre depuis quelques semaines pour que mercredi tout s’aligne, pourquoi pas. Mais en tout cas, c’est ce qu’il faudra, ça c’est sûr. »