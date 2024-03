PSG : L'intervention secrète d'Al-Khelaïfi dans le vestiaire

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, et ce, en venant à bout de la Real Sociedad. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi a fait un discours dans le vestiaire du PSG. Un discours d'une dizaine de minutes pour féliciter son équipe.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG s'est frotté à la Real Sociedad. Vainqueur à l'aller, comme au retour, le club de la capitale va disputer le prochain tour de la compétition.

Un discours de 10min de Nasser Al-Khelaïfi

Après la victoire du PSG au stade Anoeta ce mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à féliciter ses joueurs dans le vestiaire. Selon les informations de RMC Sport , le président du PSG s'est exprimé pendant une dizaine de minutes.

«Vous devez écouter l’entraîneur»