PSG - Ligue des champions : Le Bayern se méfie de Paris

Publié le 22 août 2020 à 18h40 par La rédaction

À l’approche de la finale de la Ligue des champions face au PSG dimanche soir, Hans-Dieter Flick est passé en conférence de presse ce samedi afin d’évoquer cette confrontation avec le PSG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur bavarois ne prend pas à la légère le champion de France.