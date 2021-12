Foot - PSG

PSG : Les vérités d’Hakimi sur les difficultés du PSG et sur les ambitions du club !

Publié le 5 décembre 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 5 décembre 2021 à 19h34

Depuis le début de la saison, le PSG se montre très réaliste sur le plan comptable, mais peine à convaincre au niveau de sa cohésion collective. Ce qui alarme les observateurs, mais qui n’inquiète pas spécialement Achraf Hakimi qui s’est livré sur les problèmes du Paris Saint-Germain et sur les grands rendez-vous que le club s’est fixé.

Grâce à son mercato estival XXL, le PSG s’est donné les moyens de jouer sur tous les tableaux et surtout, de mettre ses mains sur le Saint-Graal européen, à savoir la Ligue des champions. En effet, à l’intersaison, le Paris Saint-Germain a fait un carnage sur le marché des agents libres en recrutant Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ainsi que Lionel Messi. En outre, le prêt avec option d’achat de 40M€ de Nuno Mendes et le transfert d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter pour une somme avoisinant les 70M€ ont permis à Mauricio Pochettino de voir chacune des lignes de son effectif renforcée. De quoi permettre au PSG d’enfin remporter la Ligue des champions ? Hakimi a un message clair à faire passer sur ce sujet. « Bruges ? Déjà, il faut se dire qu’il est toujours important de gagner n'importe quel match : championnat, Champions League ou Coupe de France. Il est important de gagner. Ça nous donne confiance pour les matches suivants. La victoire a toujours bon goût. (…) Du caractère, de l'unité, une équipe très, très soudée. La clé, c’est l'entraide et surtout le travail, si tu veux aller loin en Champions League. ». Vainqueur de la C1 avec le Real Madrid en 2018, Achraf Hakimi s’est livré à PSG TV sur son rôle important au sein du Paris Saint-Germain et sur ce qu’il compte apporter au groupe de Mauricio Pochettino.

« Beaucoup d’envie pour faire de grandes choses, et je pense que nous sommes sur la bonne voie »