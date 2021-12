Foot - PSG

PSG : Le gros témoignage d’Achraf Hakimi sur la Ligue des champions !

Publié le 5 décembre 2021 à 18h25 par La rédaction

Le PSG est une nouvelle fois en lice pour tenter de rafler le trophée de la Ligue des champions. Vainqueur de la C1 avec le Real Madrid, Achraf Hakimi s’est livré sur cette opération centrale aux projets du PSG.