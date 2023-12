PSG : Les frères Mbappé font un carton, une recrue se lâche

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, le PSG a obtenu un beau succès face au FC Metz (3-1). Kylian Mbappé, auteur d’un doublé le soir de son 25ème anniversaire, a également vu son petit frère Ethan entrer en jeu à seulement 16 ans. Sa première apparition en professionnel. Arrivé cet été au PSG, Lucas Hernandez s’est exprimé concernant cette soirée si particulière pour le capitaine de l’équipe de France.

Le PSG enchaîne. Après une petite sortie de route avec le match nul face au LOSC dimanche dernier (1-1), le club de la capitale a engrangé un nouveau succès en Ligue 1 avec une victoire 3 buts à 1 face à Metz ce mercredi soir. Une rencontre forcément animée par Kylian Mbappé, qui fêtait ses 25 ans.

Soirée de rêve pour les Mbappé

Après une première période frustrante, le numéro 7 s’est libéré lors du second acte avec un magnifique but. Puis Kylian Mbappé a permis au PSG de confirmer sa victoire en profitant d’une erreur de la défense de Metz, inscrivant au passage son 18ème but de la saison en championnat, confirmant ainsi son statut de meilleur buteur de Ligue 1, loin devant la concurrence. Mais le clou du spectacle arriva à la 91ème minute, lorsque le petit frère de Kylian, Ethan Mbappé, entrait en jeu à la place de Manuel Ugarte, pour sa première apparition en professionnel devant un Parc des Princes enchanté.

«J’ai tout vu avec Kylian»