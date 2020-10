Foot - PSG

PSG : L'énorme tacle de Rothen sur Tuchel !

Publié le 22 octobre 2020 à 22h20 par La rédaction

Ancien joueur du PSG et désormais consultant pour RMC, Jérôme Rothen n'a pas fait dans la demi-mesure concernant Thomas Tuchel à la suite de la défaite du PSG face à Manchester United.