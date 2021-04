Foot - PSG

PSG : Le vibrant hommage de ce joueur de Pochettino à Mbappé !

Publié le 18 avril 2021 à 19h15 par D.M.

Auteur d’un doublé ce dimanche, Kylian Mbappé a joué un grand rôle dans la victoire du PSG face à l’ASSE. A l’issue de la rencontre, Ander Herrera a salué la prestation du champion du monde.

Le PSG est passé par toutes les émotions ce dimanche. Tenu en échec par l’ASSE, le club parisien a trouvé les ressources nécessaires pour empocher trois points précieux dans la course au titre. Titularisé par Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé a joué un rôle majeur dans cette victoire. Auteur d’un doublé, le joueur français a livré une grande partie et a reçu les louanges en fin de match de ses partenaires.

« C’est un honneur pour moi qu’il soit notre star »