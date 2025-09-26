PSG : Le verdict tombe pour cette star !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers temps, le PSG a accumulé les blessés. Les joueurs de Luis Enrique n'ont pas pu éviter la défaite face à Marseille et c'est justement lors de ce match que Marquinhos a été touché. Le PSG vient d'annoncer qu'il ne serait pas présent pour affronter l'AJ Auxerre ce week-end. On en sait davantage sur la durée de son absence.

Pilier du PSG depuis des années, Marquinhos va lui aussi devoir passer par la case infirmerie. Le Brésilien de 31 ans va être absent plusieurs semaines, comme le PSG l'a annoncé lors de son point médical. Mais pire encore : il ne sera pas de la partie face au FC Barcelone, une mauvaise nouvelle qui tombe mal. Son retour devrait prendre plusieurs semaines.

Marquinhos absent face au Barça Comme le révèle Le Parisien, Marquinhos ne disputera pas les trois prochaines rencontres du PSG. Le défenseur ne sera pas de la partie pour accueillir Auxerre en Ligue 1 et surtout pour affronter le FC Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions. Un crève-cœur qui s'ajoute aux blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué notamment.