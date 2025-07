PSG : Le transfert qui fait scandale !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir dominé l'Europe, le PSG entend redéfinir les contours de leur effectif. L’un des dossiers les plus sensibles concerne le poste de gardien. Car malgré ses performances XXL, Gianluigi Donnarumma pourrait bel et bien quitter la capitale comme le confirme le 10Sport.com. Une opération qui sidère la presse italienne.

Au poste si précieux de gardien de but, Luis Enrique a déjà tranché. Sauf retournement de situation, Lucas Chevalier, le portier du LOSC, va bel et bien devenir Parisien selon les informations du10Sport.com. Le PSG a trouvé son nouveau dernier rempart. Mais ce choix audacieux pourrait provoquer une situation étonnante : une mise en concurrence directe entre Gianluigi Donnarumma et Chevalier… du moins temporaire. Car si le champion d’Europe italien n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en 2026, il ne dispose pour l’instant que de peu d’options concrètes. Son salaire élevé (850 000 euros bruts par mois) et son statut en font un élément difficile à bouger.