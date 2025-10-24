PSG : Le transfert impossible annoncé à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plutôt discret sur le marché des transferts cet été, le PSG pourrait réaliser un gros coup lors du prochain mercato. Selon certains médias italiens, le club de la capitale serait sur les traces de Sandro Tonali. Alors que le prix de l’Italien serait très élevé, ce transfert semble à ce jour, impossible.

Le PSG n’a pas souhaité bouleverser son effectif cet été. Avec les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, le club de la capitale a davantage souhaité préserver son effectif, tout en se séparant de plusieurs indésirables, réduisant ainsi considérablement la masse salariale.

Le PSG sur Sandro Tonali ? Ce qui laisse notamment au PSG la possibilité de frapper fort dès le prochain mercato en janvier prochain. Au cours des derniers jours, TuttoJuve révélait qu’en plus de la Juventus, le PSG surveillait de près la situation de Sandro Tonali. Le milieu de terrain de 25 ans pourrait envisager un retour en Italie, lui qui avait quitté l’AC Milan en 2023 afin de s’engager en faveur de Newcastle.