PSG : Le transfert impossible annoncé à l’étranger !

Plutôt discret sur le marché des transferts cet été, le PSG pourrait réaliser un gros coup lors du prochain mercato. Selon certains médias italiens, le club de la capitale serait sur les traces de Sandro Tonali. Alors que le prix de l’Italien serait très élevé, ce transfert semble à ce jour, impossible.
Le PSG n’a pas souhaité bouleverser son effectif cet été. Avec les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, le club de la capitale a davantage souhaité préserver son effectif, tout en se séparant de plusieurs indésirables, réduisant ainsi considérablement la masse salariale.
Le PSG sur Sandro Tonali ?
Ce qui laisse notamment au PSG la possibilité de frapper fort dès le prochain mercato en janvier prochain. Au cours des derniers jours, TuttoJuve révélait qu’en plus de la Juventus, le PSG surveillait de près la situation de Sandro Tonali. Le milieu de terrain de 25 ans pourrait envisager un retour en Italie, lui qui avait quitté l’AC Milan en 2023 afin de s’engager en faveur de Newcastle.
Un transfert impossible
Cependant, ce transfert ne sera pas aisé pour les clubs intéressés. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste italien Alfredo Pedulla, Newcastle aurait fixé le prix de Sandro Tonali à 80M€. Ce dernier indique également qu’à ce prix, et en prenant en compte le gros salaire perçu par l’Italien au sein du club anglais, l’opération est quasi impossible pour le moment…