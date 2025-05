PSG : Le successeur de Barcola a signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la très belle victoire du PSG contre Arsenal, Pierre Ménès n'a pas manqué de souligner l'excellente performance de Khvicha Kvaratskhelia, arrivé pour 70M€ cet hiver. D'ailleurs, le Géorgien occupe avec brio le poste d'ailier gauche qui était jusque-là la possession d'un certain Bradley Barcola, plus en difficulté depuis quelques mois.

Durant le mercato d'hiver, le PSG a frappé fort en recrutant Khvicha Kvaratskhelia. Un très gros coup puisque le Géorgien s'est rapidement imposé comme un joueur majeur de Luis Enrique, prenant même la place de Bradley Barcola comme le souligne Pierre Ménès.

Kvaratskhelia déjà le successeur de Barcola ?

« Barcola et Kvaratskhelia, ce sont deux profils de jeu très différents et qui pourraient être complémentaires si malheureusement, les deux n'étaient pas beaucoup plus à l'aise à gauche. Même si Kvaratskhelia peut faire des choses intéressantes à droite, plus que Barcola d'ailleurs. Ce qui m'épate le plus avec Kvaratskhelia, c'est son travail défensif », s'emballe l'ancien journaliste de Canal+, avant de poursuivre.

«Ils pourraient être complémentaires si malheureusement, les deux n'étaient pas beaucoup plus à l'aise à gauche»

« Et je pense qu'il y est pour beaucoup dans la très belle performance de Nuno Mendes contre Bukayo Saka à Arsenal parce que son aide a été très précieuse. Ce qu'il fait sur le plan physique, c'est assez extraordinaire. Maintenant, il faudrait qu'il soit un peu plus décisif offensivement, mais compte tenu que c'est un joueur arrivé en janvier, c'est quand même vraiment très satisfaisant », ajoute Pierre Ménès.