Un nouveau crack au PSG : La condition est fixée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Recruté en janvier 2024 par le PSG, Gabriel Moscardo découvre le football français, lui qui a été prêté à Reims l’été dernier. S’il n’a pas eu énormément de temps de jeu, en raison notamment d’une nouvelle blessure, le milieu brésilien s’est exprimé sur les consignes que lui avait donné le club parisien lors de son départ vers le club rémois.

En janvier 2024, le PSG décidait de miser sur deux jeunes Brésiliens : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier bénéficie d’un temps de jeu conséquent du côté du club parisien, le second lui, a connu plus de difficultés à s’adapter. Arrivé blessé à Paris, Gabriel Moscardo a d’abord été laissé en prêt à Corinthians, avant d’être prêté à Reims cette saison.

« Je suis arrivé en France pour jouer avec le PSG »

Cependant, une blessure à la hanche puis à l’ischio-jambier ont largement ralenti la progression du Brésilien de 19 ans, qui n’exclut cependant pas de retrouver le PSG la saison prochaine : « Ce sera bien sûr un match particulier pour moi. Je suis arrivé en France pour jouer avec le PSG. Pour le moment, je ne pense qu'à Reims, mais bien sûr que ce sera particulier. Je veux jouer et montrer à tous les Français que je suis un bon joueur et montrer aussi au PSG que je peux jouer là-bas la saison prochaine. Ils sont très forts, mais je pense que c'est possible de gagner la finale », a confié Gabriel Moscardo en conférence de presse ce jeudi, lui qui va retrouver le PSG en finale de la Coupe de France.

« Le PSG m'a dit qu'il fallait que je joue »

« J'ai un peu de contact avec Marquinhos, parce que c'est un Brésilien et le capitaine, et aussi avec Luis Campos, le directeur sportif. Mais c'est peu (...) Avant de me prêter, le PSG m'a dit qu'il fallait que je joue. Après la Copa América et ma blessure, le PSG m'a dit qu'il voulait surtout me voir en bonne santé. Ils ne sont pas tristes, ils sont toujours heureux avec moi. Je suis un joueur du PSG, je veux jouer et ils veulent que je joue aussi », a ajouté le milieu défensif.