Ousmane Dembélé : L'erreur fatale du PSG ?

Amadou Diawara

Victime d'une gêne à l'arrière de la cuisse, Ousmane Dembélé n'a pas passé ses examens ce mercredi comme c'était prévu. En effet, le PSG préfère voir son numéro 10 se tester directement à l'entrainement de ce jeudi après-midi. D'après Fabrice Bryand, ancien médecin de l'équipe de France, le club de la capitale doit faire attention, et ne pas relancer Ousmane Dembélé comme si rien ne s'était passé.

Ce mardi soir, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. Victime d'une gêne à l'arrière de la cuisse, le numéro 10 du PSG est touché à l'ischio-jambier depuis le choc face à Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

PSG : Dembélé va se tester à l'entrainement ce jeudi

Ce mercredi, Ousmane Dembélé était supposé passer des examens médicaux, mais finalement, le PSG aurait décidé de tout annuler d'après L'Equipe. Le club de la capitale préférant voir son attaquant reprendre l'entrainement ce jeudi après-midi pour tester ses sensations, avant d'aviser en fonction.

«Ça serait la plus mauvaise des options»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Fabrice Bryand a mis en garde le PSG concernant Ousmane Dembélé. « S'il a ressenti quelque chose, c'est que son système nerveux lui a envoyé un message d'alerte. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, faire reset et dire : ''c'est reparti'', non. Il ne faut pas se rassurer en le mettant sur le terrain et en se disant, on voit ce que ça donne. Ça serait la plus mauvaise des options. Dans ce type de situation, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a une période de régénération, de repos à respecter, que l'on peut accompagner de soins. Et là, c'est à Dame Nature de faire son travail », a déclaré l'ancien médecin de l'équipe de France. Reste à savoir si le PSG de Nasser Al-Khelaïfi tiendra compte de son conseil pour éviter une catastrophe avec Ousmane Dembélé.