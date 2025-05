PSG : Une signature à la Franck Ribéry ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG n’a enregistré qu’une seule signature, mais quelle signature ! En effet, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui est arrivé de Naples pour 70M€. Et il n’aura pas fallu longtemps au Géorgien pour faire forte impression dans la capitale. Les compliments fusent à l’égard de Kvaratskhelia et on peut notamment voir certaines comparaisons avec Franck Ribéry.

Passé par l’OM ou encore le Bayern Munich, Franck Ribéry aura été l’un des meilleurs joueurs du monde à son pic de forme. L’ex-international français a notamment martyrisé les défenses allemandes et voilà que son profil semble aujourd’hui se retrouver du côté du côté du PSG. En effet, avec Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale pourrait bien avoir son propre Ribéry.

« Son travail acharné et son intensité me rappellent Ribéry »

Pour The Athletic, Philipp Lahm a livré son regard sur Khvicha Kvaratskhelia. C’est ainsi que l'ancien joueur emblématique du Bayern Munich a fait une comparaison avec Franck Ribéry. « La distance sur laquelle Khvicha Kvaratskhelia peut porter le ballon est remarquable, d'autant plus qu'il est toujours dangereux à la fin de ses courses. Il apporte quelque chose à chacune de ses équipes. C'est la star de l'équipe nationale géorgienne, mais il travaille et défend toujours avec autant d'intensité que n'importe qui dans l'équipe. C'est un battant, aussi bien en attaque qu'en défense, c'est dans sa nature. Son travail acharné et son intensité me rappellent Ribéry », a expliqué l’Allemand.

La comparaison validée par Nasri !

Connaissant bien Franck Ribéry, Samir Nasri avait lui aussi déjà fait ce rapprochement avec Khvicha Kvaratskhelia. L’ancien de l’OM avait ainsi confié à propos de la recrue hivernale du PSG : « Il me fait penser à Franck Ribéry dans son jeu. C’est le dribble, les feintes de corps, pas de dribbles superflus, pas de virgule, de passement de jambe. C’est vraiment l’art du dribble, la feinte de corps, le crochet. Et dans l’abattage aussi, dans le volume de jeu. Franck avait ces qualités-là, après, je lui souhaite d’avoir la régularité de Franck et de toucher les sommets, mais dans le style de jeu, il me fait penser à Ribéry ».