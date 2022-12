PSG : Le Qatar a pris une première décision pour ce projet XXL

La rédaction

L'actualité du PSG est rythmée par le conflit opposant les propriétaire qataris et la Mairie de Paris concernant le Parc des Princes. Au moment où le PSG souhaite devenir propriétaire de l'enceinte, la Mairie de Paris bloque l'opération et les tensions sont plus vives que jamais entre les deux camps. Néanmoins, l'état-major du club de la capitale n'aurait pas l'intention de déménager au Stade de France.

En cette période de Coupe du monde, l'actualité du PSG est dictée par la préparation du mercato hivernal, et par le dossier du Parc des Princes. En effet, la direction parisienne souhaite devenir propriétaire du stade mais se heurte au refus de la Mairie de Paris. Toutefois, un déménagement au Stade de France ne semble jamais avoir été envisagé.

Le PSG ne veut pas du Stade de France

Enceinte située à Saint-Denis, le Stade de France accueille les matchs de l'Equipe de France de football tandis qu'aucun club n'y est résident. Récemment associé au PSG, l'enceinte n'a pourtant jamais attiré la direction parisienne comme le révèle L'Equipe . Aucune démarche ni contact n'ont été entrepris notamment en raison de sa localisation et de sa configuration, avec notamment sa piste d'athlétisme.

Mercato - PSG : Luis Campos prépare un coup à 120M€, un danger de taille apparaît https://t.co/1sf9TQyftf pic.twitter.com/bqtLexF2DG — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Vives tensions entre le PSG et la Mairie de Paris

Alors que le Parc des Princes appartient à la ville de Paris, le PSG souhaite en devenir propriétaire. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi a récemment confié qu'il était hors de question de débourser les 350M€ réclamés par la Mairie. Pour le moment, les deux camps ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente.