PSG : Al-Khelaïfi reçoit un réponse à 350M€ pour sa révolution

Alors que les responsables du PSG souhaitent devenir propriétaire du Parc des Princes, la Mairie de Paris a lâché une nouvelle réponse dans ce dossier par le biais d'Emmanuel Grégoire. Premier adjoint d'Anne Hidalgo, il a répondu à Nasser Al-Khelaïfi, qui se montrerait un peu trop impatient selon ses dires.

Le Parc des Princes est indissociable du PSG, l'inverse marche aussi. Pourtant l'histoire pourrait prendre fin prochainement. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi souhaite que le club devienne propriétaire de son stade. Or, le Parc des Princes appartient à la Ville de Paris, qui refuse de s'en séparer, à moins d'une offre à 350M€. Premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire a, une nouvelle fois, posé ses conditions pour la vente du stade.

PSG : Clashé par Al-Khelaïfi, le clan Hidalgo hausse le ton https://t.co/7TBGHBbA8h pic.twitter.com/fKfH3N3a6Q — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

« Nous n’avons jamais exclu de vendre le Parc, mais... »

« Le Parc est-il à vendre ? Ce n’est pas une question simple. Nous n’avons jamais exclu de vendre le Parc. Nous voulons à tout prix que le PSG reste au Parc. C’est une histoire intimement liée. Nous avons besoin du club à Paris. La difficulté, c’est que la vente de biens publics répond à des contraintes juridiques très forte. Je crois que le président du PSG avait en tête ces contraintes, mais il les a un peu oubliées. Il faut d’abord proposer un prix, puis le faire valider par l’administration de Bercy. On ne peut pas le vendre moins cher que le prix établi par les domaines » a déclaré Emmanuel Grégoire, dans un entretien accordé à RMC Sport.

Le prix du Parc des Princes fixé à 350M€

Il a confirmé que le stade valait 350M€. Bien loin des 40M€ proposés par le PSG. « On comprend l’argument de Nasser quand il dit qu’il va devoir investir 500 à 600 millions d’euros. Je ne peux pas lui dire non. On en discute (...) On loue vraiment pas cher le Parc au PSG. Le prix ? Certains experts disent que le Parc vaut 1 milliard d’euros. De l’autre côté, le PSG dit que ça vaut 40 millions d’euros. Nous on a une expertise produite par des experts indépendants qui dit que ça vaut 350 millions d’euros. Mais il y a plein de sous-jacents techniques complexes. Ce que je comprends des interventions du président du PSG, c’est qu’il y a une impatience réelle » a-t-il déclaré.

« Mon sentiment c’est que l’avenir du PSG est au Parc »