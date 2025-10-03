PSG : Le retour de Dembélé est imminent !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé s’est rendu au Qatar dernièrement. Au sein du centre Aspetar de Doha, le numéro 10 du PSG poursuit sa rééducation avec application. La star parisienne pourrait faire son retour après la trêve internationale, alors qu’on espère la voir retourner à Paris d’ici peu de temps. Explications.

Au cours des dernières semaines, Ousmane Dembélé a vécu des jours intenses. Blessé avec l’équipe de France, le numéro 10 du PSG a ensuite connu la consécration en remportant le Ballon d’Or 2025. Une énorme récompense pour le natif d’Évreux, qui va devoir désormais assumer son nouveau statut.

Dembélé au Qatar pour sa récupération En attendant, Ousmane Dembélé a quitté la France. Le joueur de 28 ans s’est récemment rendu au Qatar afin de poursuivre sa rééducation au centre Aspetar de Doha. Au sein de ce centre ultra-moderne, Dembélé travaille dur afin de revenir au plus vite au sein de l’effectif du PSG. Et comme le révèle l’Equipe, l’attaquant du PSG a un gros objectif pour son retour à la compétition.