PSG : Le remplaçant de Marquinhos annoncé, c’est une surprise

Robert Pirès a récemment été invité à s’exprimer sur l’avenir de la défense du PSG. Alors que le club a accueilli le jeune Illia Zabarnyi, pressenti pour s’installer en charnière centrale, le champion du monde 1998 estime que certaines figures emblématiques doivent rester. Il dresse ses arguments en faveur de la prolongation de Marquinhos, tout en évoquant la place que pourraient et devraient tenir Presnel Kimpembe.

Une saison de plus pour Marquinhos. Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020, le défenseur brésilien a pris la décision de rester l'année prochaine. Mais la donne va changer. Marquinhos aura un véritable concurrent en la personne d'Illia Zabarnyi, recruté pour près de 70M€.

La surprise Kimpembe en 2026 ? Mais de son côté, Robert Pirès refuse d'écarter Presnel Kimpembe, longtemps blessé ces dernières années. « Kimpembe ? Je le garderais parce qu’il va retrouver la compétition, et il peut apporter cette expérience que tu pourrais perdre après le départ de Marquinhos, en plus il a l’amour du club » a indiqué le champion du monde 1998 lors d'un entretien accordé au média Le Carré.