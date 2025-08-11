PSG : Un transfert provoqué par la guerre ?

C'est désormais bouclé. Longtemps espéré au PSG, Illia Zabarnyi a passé sa visite médicale. Arrivé en provenance de Bournemouth, le défenseur ukrainien de 22 ans va s'engager avec le club parisien pour une durée de cinq ans. De nationalité ukrainienne, Zabarnyi va devoir cohabiter avec Matvey Safonov. A moins que le Russe ne décide de partir, ce qui serait la tendance.
Le mercato du PSG s'est accéléré. Après Lucas Chevalier, c'est au tour d'Illia Zabarnyi de débarquer dans la capitale. L'ancien roc de Bournemouth a rejoint la France ce dimanche et devrait s'engager pour les cinq prochaines saisons avec le PSG.
Une cohabitation délicate
Suite à cette arrivée, beaucoup se sont posés des questions, notamment sur la possible cohabitation avec Matvey Safonov de nationalité russe. En juin dernier, l'ancien portier du Krasnodar avait botté en touche : « Quand cette nouvelle a-t-elle été diffusée ? La nuit ? Je dormais. Je pense qu’il ne faut croire que les informations provenant de médias officiels. Le reste est indigne de foi.» Mais désormais, la venue de Zabarnyi est devenue une réalité.
La presse russe prend des pincettes
Hasard ou pas, la presse annonce que Safonov aurait pris la décision de quitter le PSG. Des motifs sportifs sont évoqués, mais difficile de ne pas s'interroger sur ce choix. Média russe, Sovsport prend des précautions. « Tout d’abord, il convient de noter que nous percevons comme des rumeurs les rumeurs selon lesquelles Zabarnyi aurait exigé des patrons parisiens qu’ils vendent Matvey. Autrement dit, nous spéculons, fantasmons, mais gardons une distance par rapport à ces informations » peut-on lire.