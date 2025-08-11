PSG : Un transfert provoqué par la guerre ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais bouclé. Longtemps espéré au PSG, Illia Zabarnyi a passé sa visite médicale. Arrivé en provenance de Bournemouth, le défenseur ukrainien de 22 ans va s'engager avec le club parisien pour une durée de cinq ans. De nationalité ukrainienne, Zabarnyi va devoir cohabiter avec Matvey Safonov. A moins que le Russe ne décide de partir, ce qui serait la tendance.

Le mercato du PSG s'est accéléré. Après Lucas Chevalier, c'est au tour d'Illia Zabarnyi de débarquer dans la capitale. L'ancien roc de Bournemouth a rejoint la France ce dimanche et devrait s'engager pour les cinq prochaines saisons avec le PSG.

Une cohabitation délicate Suite à cette arrivée, beaucoup se sont posés des questions, notamment sur la possible cohabitation avec Matvey Safonov de nationalité russe. En juin dernier, l'ancien portier du Krasnodar avait botté en touche : « Quand cette nouvelle a-t-elle été diffusée ? La nuit ? Je dormais. Je pense qu’il ne faut croire que les informations provenant de médias officiels. Le reste est indigne de foi.» Mais désormais, la venue de Zabarnyi est devenue une réalité.