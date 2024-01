PSG : Le RC Lens annonce une nouveauté face à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi en marge de la réception du PSG pour le choc du week-end en Ligue 1, Franck Haise s'est prononcé sur son groupe et confirme que sa nouvelle recrue Jhoanner Chavez pourrait bien faire sa première apparition sous les couleurs lensoises au stade Bollaert.

L'année 2024 va débuter par un choc en Ligue 1. Dimanche soir, le champion de France en titre et son dauphin s'affrontent au Stade Bollaert où le RC Lens accueillera le PSG. Une rencontre qui peut permettre aux Parisiens de conserver leur matelas en tête du championnat, ou aux Lensois de revenir sur le podium. Pour l'occasion, les Sang-et-Or pourraient d'ailleurs aligner leur dernière recrue à savoir Jhoanner Chavez.

Chavez dans le groupe face au PSG ?

« Machado et Haïdara poursuivent leur rééducation. Gradit a repris l'entraînement collectif de façon aménagée cette semaine mais il postule à être dans le groupe. Aguilar on l'a coupé hier à cause d'une légère gêne au niveau de la cuisse, il y a une petite incertitude mais il devrait pouvoir être là comme Frankowski (souffrant), au chaud aujourd'hui. Pour Chavez, il faut qu'il soit qualifié aujourd’hui pour être disponible. Nos équipes travaillent dessus », lance l'entraîneur du RC Lens en conférence de presse, avant d'évoquer l'intégration de son nouveau joueur.

Haise évoque l'intégration de Chavez