PSG : Le Qatar tente un nouveau coup au Brésil

Thibault Morlain

Pour ce mercato hivernal, le PSG a décidé d’aller piocher au Brésil. Rien n’est encore officiel, mais le club de la capitale aurait bouclé les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Et visiblement, le PSG n’en aurait pas terminé au Brésil. En effet, les Qataris y prépareraient une nouvelle opération et cette fois, ça ne concernerait pas un joueur.

Après Lucas Moura il y a quelques années, le PSG va aller chercher de nouveaux cracks au Brésil. Ainsi, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont attendus dans les prochains jours à Paris. Mais voilà qu’à défaut d’aller piocher dans les clubs brésiliens, le Qatar veut posséder son équipe dans le championnat local…

Mercato - PSG : Un crack débarque, Paris a eu chaud https://t.co/jfdf6D3vZU pic.twitter.com/5adWixko1m — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

« Ils veulent un club au Brésil »

Actionnaire majoritaire du PSG, le Qatar a également des parts dans d’autres clubs, comme Braga. Et à l’avenir, l’objectif serait d’investir au Brésil et d’imiter la galaxie du City Group. Pour 90min , Romain Molina a expliqué : « Après Braga, c’est quoi la suite ? Ils veulent un club au Brésil ».

Malaga récupéré par QSI ?