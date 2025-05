PSG : Le Qatar quitte Paris, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Résident du Parc des Princes depuis 1974, le PSG pourrait prochainement entrer dans une nouvelle ère en quittant le 16ème arrondissement de Paris pour rejoindre un stade conçu exclusivement pour la formation. Ce déménagement divise la communauté des supporters. Mais pour le journaliste Félix Rouah, ce changement pourrait s'avérer essentiel.

« La ville ne nous laisse pas le choix ». En novembre dernier, Nasser Al-Khelaïfi teasait un départ du Parc des Princes en raison d’un conflit avec la Mairie de Paris, propriétaire du stade. Pour les supporters les plus nostalgiques, un départ du PSG serait vécu comme un véritable crève-cœur.

Le PSG va quitter son jardin

« Le Parc est l’un des stades les plus symboliques, complètement attaché à l’histoire du PSG. On n’imagine pas le club jouer ailleurs. Par exemple, personne ne songe à ce que le PSG joue au Stade de France, qui est aussi en Ile de France. Et c’est normal, car l’identité du PSG et intrinsèquement lié au Parc des Princes, au 16ème arrondissement » explique le journaliste Felix Rouah. Pourtant, malgré ce lien historique, il perçoit dans ce déménagement un moyen de faire bouger les choses, notamment en ce qui concerne la billetterie.

Une décision salutaire ?

« Le PSG ne peut plus jouer dans ce Parc des Princes là. Maintenant, il faut faire un constat simple. L’année prochaine, ce sera les 15 ans de l’arrivée de QSI au PSG et depuis, des générations successives se sont créées et sont fans de ce PSG. Le Parc compte 48 000 places et le nombre d’abonnés augmente. Il y a même 20 000 abonnés sur liste d’attente. Et puis, ce stade est le plus cher d’Europe, mais il ne faut pas se couper de son vivier. Ce sera un déchirement, un traumatisme, mais si les négociations n’aboutissent pas, il faudra se rendre à l’évidence. Si tu changes d’enceinte, dans 25 ans, si les clubs franciliens peuvent amener les gamins pour 40€ la place, forcément tu crées une nouvelle catégorie de fans » a-t-il déclaré sur RMC.