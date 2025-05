PSG - Al-Khelaïfi : L’annonce inattendue au Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il entraîneur aujourd'hui le club d'Al-Duhail au Qatar après être passé par le banc du PSG pendant une saison, Christophe Galtier a réagi à la qualification de son ancienne équipe pour la finale de la Ligue des Champions. Et le coach français a fait une véritable déclaration à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG dont il est resté proche.

Le passage de Christophe Galtier sur le banc du PSG (saison 2022-2023) n'aura pas laissé un souvenir marquant aux supporters, mais l'entraîneur français semble avoir gardé un lien fort avec son ancien président, Nasser Al-Khelaïfi. Et Galtier, qui officie désormais du côté d'Al-Duhail au Qatar, a rendu hommage au président du PSG suite à la qualification pour la finale de la Ligue des Champions, au micro de la chaine qatarienne Alkass.

Galtier heureux pour le PSG

« J’étais tellement heureux hier soir quand j’étais devant ma télévision et que j’ai vu tant de personnes que je connais très bien et qui étaient heureuses. C’est bon pour le football français, c’est bon pour les supporters et c’est bon pour un club comme Paris », lâche Christophe Galtier.

« Al-Khelaïfi fait du bon travail »

« Et c’est aussi bon pour M. Nasser al-Khelaïfi parce qu’il fait du bon travail chaque jour et je suis content pour lui, je suis aussi content pour le pays. Parce que je pense que Paris, et aussi la France, méritent de gagner la compétition », poursuit Galtier.