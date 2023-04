PSG : Le Qatar a un projet fou, il pousse un énorme coup de gueule

Arnaud De Kanel

Ces dernières heures, L'Equipe a lâché une bombe en affirmant que le PSG comptait formuler une offre pour racheter le Stade de France et ainsi quitter le Parc des Princes. Cette hypothèse est très mal vue par Jérôme Alonzo, l'ancien portier du club de la capitale.

Et si le PSG venait à quitter le Parc des Princes ? Lassé par les désidératas de la Mairie de Paris, le Qatar envisage de formuler une offre de rachat pour le Stade de France selon L'Equipe . Cela marquerait une fracture définitive entre le PSG et ses plus fidèles supporters selon Jérôme Alonzo.

Messi - Mbappé : Les deux stars du PSG lui font peur https://t.co/HSyBlXyCeN pic.twitter.com/37MNGTnKpa — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«On est complètement hors sujet»

« Mon histoire avec le Parc ne date pas de mes années au PSG. Je suis venu au football au Parc des Princes en 1975 puisque mon papa était au club. Ce stade est une partie de ma vie. C'est tout ce qu'il nous reste aujourd'hui. Les gens qui ont vraiment aimé ce club, profondément, le PSG, c'est le Parc des Princes. Et ça ne peut pas être autrement. C'est ma dernière attache avec le PSG. Le club ne veut pas entendre parler des anciens. On est complètement hors sujet et hors projet », a estimé Jérôme Alonzo sur le plateau de La Chaine L'Equipe , avant d'ajouter.

«Ce qui m'attache au PSG, c'est le Parc des Princes»