PSG : Danger pour Mbappé, il lâche un avertissement

La rédaction

Face au RC Lens ce samedi, le Paris Saint-Germain joue sa fin de saison. En cas de défaite au Parc des Princes, les Lensois reviendront à 3 points du PSG et la fin de saison sera tendue jusqu'au bout. Pour éviter cela, le PSG et Christophe Galtier compteront sur Kylian Mbappé. Mais la mauvaise passe actuelle du Français peut-elle pénaliser le club parisien ? C'est possible selon Edouard Cissé.

Kylian Mbappé n'a plus marqué depuis trois matchs. La dernière fois que cela lui était arrivé, c'était durant l'automne 2021. La semaine dernière, face à l'OGC Nice, il n'a même tiré qu'une seule fois... Le numéro 7 du PSG est-il perdu à cause de l'histoire du brassard de capitaine en équipe de France et sa récente sortie sur la vidéo du PSG ? En tout cas, Mbappé doit dissiper les doutes qui l'entourent depuis plusieurs semaines, et pourquoi pas ce samedi soir face au dauphin du PSG.

« S'il n'est pas à 100%, Paris va souffrir »

Dans le journal L'Équipe , Edouard Cissé, ancien joueur du PSG, estime que le club parisien a besoin d'un Mbappé en forme pour gagner ce soir face au RC Lens : « S'il est à 100%, motivé, déterminé, cela va le faire. Sinon, Paris va souffrir. Mais il est souvent à 100%. »

« Il ne doit pas s'égarer, qu'il reste focus sur le terrain »