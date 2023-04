Impliqué dans le scandale Galtier, il lâche une mise au point

Thibault Morlain

Aujourd’hui entraîneur de l’OGC Nice, Didier Digard se voit lui aussi mêlé au scandale concernant Christophe Galtier. En effet, il a été révélé par certains que c’était plus tendu que jamais entre les deux la saison dernière. Alors que Digard aurait été jusqu’à remettre sa démission à cause de Galtier, le technicien des Aiglons s’est exprimé ce samedi en conférence de presse.

Pour ce qui est du scandale Christophe Galtier, ce sont avant tout les propos racistes prêtés à l’ex-entraîneur de l’OGC Nice qui font le plus réagir. Mais il n’y avait visiblement pas que cela chez les Aiglons… Il a ainsi été révélé que de grosses tensions existaient avec Didier Digard et les deux hommes ne se parlaient quasiment pas. De plus, le désormais entraîneur niçois aurait été jusqu’à remettre sa démission en apprenant que Galtier avait ciblé sa religion musulmane.

« On fait en sorte que ça ne nous atteigne pas »

Didier Digard se retrouve donc au beau milieu de ce scandale Christophe Galtier. Ce samedi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OGC Nice a alors de nouveau pris la parole. Devant les journalistes, il a expliqué : « Franchement il n'y a pas d'explication particulière, on est très unis, on sait ce qu'on veut, on ne prête pas attention au reste, on ne peut pas nier que ça existe mais on fait en sorte que ça ne nous atteigne pas. On en a parlé, on a évacué et fait en sorte de mettre ça de côté, on est focalisé sur l'aspect terrain ».

« La justice a été saisie et on a la certitude qu'une vérité sortira »