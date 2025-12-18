PSG : Le président de la République lui fait un cadeau exceptionnel !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant ses 5 saisons en tant que joueur du PSG, Pedro Miguel Pauleta a notamment eu la chance de remporter la Coupe de France à deux reprises. Titré donc en 2004 et 2006, le Portugais a ainsi eu le privilège de soulever le trophée en tant que capitaine du club de la capitale. Un trophée qu'il a reçu des mains du président de la République, à savoir Jacques Chirac.

« Un grand moment » Interrogé par la FFF, Pedro Miguel Pauleta est revenu sur ce moment incroyable avec le président de la République de l'époque. L'ancien buteur du PSG raconte alors : « La victoire en 2004 est particulière car c’est mon premier titre avec le Paris Saint-Germain, lors de ma première saison. Durant le parcours, je me souviens avoir marqué à chaque tour. En finale, j'ai réussi à encore être décisif, de la tête sur un corner de Fabrice Fiorèse, face à une équipe de Ligue 2 qui n’avait rien à perdre. Ça a été un grand moment. Le deuxième fait aussi partie des moments forts de ma carrière. C’était vraiment magnifique de remporter un trophée à l’issue d’un Classique face à l’Olympique de Marseille ».