PSG : Le plan totalement fou du Qatar !

Après avoir racheté le PSG il y a un peu plus de 10 ans, le Qatar est désormais ouvert à une vente d’un pourcentage des parts du club. Comme l’avait indiqué Nasser Al-Khelaïfi, les Qataris ne comptent pas se désengager du club de la capitale, mais sont ouverts à l’arrivée de nouveaux investisseurs. En ce sens, Arctos Sports Partners ferait partie des groupes intéressés.

« Les gens parlent toujours du PSG, en pensant que nous n’avons que de l’argent à dépenser. Ce n’est pas vrai. Comme je l’ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C’est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n’allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait . » Au micro de Talksport en novembre dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait confirmé que QSI était ouvert à l’arrivée de nouveaux investisseurs au PSG.

En effet, après avoir racheté le club de la capitale contre 70M€ il y a plus de 10 ans, le Qatar est désormais ouvert à une vente d’un pourcentage du PSG, dont la valeur est estimée à 4Md€. S’il ne semble pas y avoir eu de nouvelles avancées depuis, Ben Jacobs vient de donner de nouvelles informations dans ce dossier. En effet, le journaliste de CBS Sports indique que Arctos Sports Partners ferait partie des groupes intéressés par l’acquisition d’une participation minoritaire dans le PSG, comprise entre 5 et 15 %.

Exclusive: Arctos Sports Partners are one of several groups interested in acquiring a minority stake in PSG. All prospective suitors value the club significantly over €4bn, seeking anywhere between a 5-15% stake. Arctos declined to comment. pic.twitter.com/3i1WgPmsYo