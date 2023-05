PSG : Le petit frere de Mbappe explose, il lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Figure de proue du PSG et de manière plus générale du football français, Kylian Mbappé illumine les cœurs de ses supporters. Son petit frère Ethan 16 ans seulement, possède ainsi un nom particulièrement lourd à porter. Mais le jeune joueur évoluant actuellement en catégories de jeune au sein du club parisien ne se cache pas, et affiche de réels progrès.

Chez les Mbappé, Kylian (24 ans) brille, tandis qu’Ethan (16 ans) attend son heure. Le titi évolue actuellement au sein de l’équipe U19 du PSG, même si ce dernier a eu la chance de participer à quelques entraînements avec le groupe professionnel. L’aura de son grand frère ainsi que son image font que la pression subie par Ethan Mbappé est énorme. Certaines personnes pourraient également être tentées de qualifier le fait que ce dernier soit surclassé au sein du club de la capitale par l’importance de Kylian à Paris.

Ethan Mbappé, de réels progrès au sein du PSG selon ce recruteur

Pourtant, le journal l’Équipe s’est penché sur le réel niveau du plus jeune des Mbappé. Selon un recruteur d’un club du top 8 Français, la progression d’Ethan Mbappé depuis plusieurs années a été importante. « La première fois que je le vois, il est U15, je vois un footeux qui a de la qualité technique. Mais c'est un joueur qui manque de personnalité et qui a tendance à surjouer, et à être dans une forme de mimétisme par rapport à son frère. Quand je le vois aujourd'hui, il a beaucoup mûri » .

« Ce n'est pas le petit frère de Kylian qui a des privilèges »