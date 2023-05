Une légende sort du silence, le PSG se fait détruire

Benjamin Labrousse

Le PSG a pris une nouvelle dimension en passant sous pavillon qatari en 2011. Depuis l’arrivée de QSI, les attentes autour du club parisien ont considérablement augmentées. Mais c’est également le cas de la renommée du club, désormais mondialement connu. Pour autant, le tournant pris par le PSG ne semble que très peu plaire à Eric Cantona.

Cette saison, le PSG a laissé transparaître quelque chose de plutôt inédit comparé aux dernières années. En effet, sur certains matchs de championnat, le club parisien a parfois laissé l’impression à ses adversaires, d’être vulnérable. Car si sur les dernières saisons cette impression est de plus en plus visible, le PSG a longtemps été réellement craint sur le plan sportif. En revanche, d’un point de vue de l’image, le club de la capitale a souvent été pointé du doigt pour son manque de cohésion depuis l’arrivée de QSI à la tête du club.

PSG : L'improbable nouveau projet du Qatar https://t.co/h8BQLj0WHt pic.twitter.com/nKAwP2mTd8 — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Eric Cantona préfère le Red Star au PSG

Dans un entretien publié dans les colonnes du Parisien , Eric Cantona est revenu sur ses convictions footballistiques. L’ancienne gloire des années 90 ne semble pas véritablement apprécier le côté « business » de plus en plus présent dans le football moderne. « Je suis peut-être un vieux con, mais je préfère soutenir un football qui a une âme, qui a quelque chose qui me touche. Du côté de Paris, j’irai plutôt voir le Red Star, à Saint-Ouen, que le PSG » , affirme l’ancien joueur passé par l’OM notamment entre 1988 et 1991.

Cantona frustré de la médiatisation excessive du football