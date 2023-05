Galtier : Nouveau séisme annoncé pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En pleine tempête depuis plusieurs semaines avec les accusations de racisme dont il fait l’objet de la part d’anciens collaborateurs à l’OGC Nice, Christophe Galtier a rapidement nié les faits. Pourtant, à en croire les dernières révélations de Daniel Riolo, une nouvelle bombe est sur le point d’exploser sur cette affaire qui concerne l’entraîneur du PSG.

Depuis le mois d’avril, la charge mentale Christophe Galtier s’est considérablement alourdie, bien au-delà des résultats sportifs plutôt décevants du PSG cette saison. En effet, le technicien français se retrouve englué dans une affaire de racisme, et un mail qu’il aurait fait parvenir l’an passé à Julien Fournier, son ex-directeur sportif à l’OGC Nice, a refait surface.

Neymar - PSG : La presse anglaise relance tout le feuilleton https://t.co/c6uRshMw1g pic.twitter.com/5Gjfqw2IVr — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

« Une équipe de racailles »

Un mail comprenant des propos discriminatoires à l’encontre des joueurs noirs et musulmans pour l’actuel entraîneur du PSG : « “Vous avez bâti une équipe de racailles” […]. Je lui ai demandé d'être plus précis et il a ajouté : “Il n'y a que des Noirs et la moitié de votre équipe est à la mosquée le vendredi après-midi.” », aurait indiqué Galtier dans ce mail. Des faits qu’il n’a cessé de nier depuis le début de l’affaire.

« C’est assez costaud »