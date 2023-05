«Ça m’énerve», une star du PSG très cash dans le vestiaire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tombeur de l’AJ Auxerre dimanche soir, le PSG s’est considérablement rapproché d’un onzième titre de champion de France. Gianluigi Donnarumma a décrypté la prestation de son équipe après la rencontre, et le gardien italien du PSG s’agace en évoquant un point faible et fait passer un message clair à son équipe.

Emmené par un Kylian Mbappé des grands soirs et auteur d'un doublé décisif, le PSG a finalement dominé l’AJ Auxerre sur le fil dimanche soir (2-1), se rapprochant plus que jamais du titre de champion de France. Le onzième de son histoire. Mais tout n’a pas été parfait pour les hommes de Christophe Galtier, qui n’ont une fois de plus pas été en mesure de terminer la rencontre sans encaisser de but. Un véritable point noir aux yeux de Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG.

« Il va falloir s’améliorer »

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la rencontre, Donnarumma a mis l’accent sur ce problème : « C’était une victoire essentielle parce qu’elle est celle qui symbolise pratiquement le titre. On est contents. Ça a été très difficile ce soir. On prend trop de buts, c’est un peu énervant parfois. Il va falloir s’améliorer là-dessus. Ça a été dur avec le public ici ce soir. Il faut qu’on prenne vraiment beaucoup moins de buts » , indique le gardien du PSG.

« Ça complique les choses »