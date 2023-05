La tension monte au PSG, il pousse un gros coup de gueule

Arnaud De Kanel

Le PSG s'est défait de l'AJ Auxerre dans la douleur dimanche soir sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps. Les Bourguignons se sont relancés grâce à un but de Lassine Sinayoko, le 36ème encaissé par le club de la capitale cette saison, celui de trop pour Gianluigi Donnarumma.

Rapidement devant grâce à un doublé express de Kylian Mbappé, le PSG a de nouveau joué à se faire peur en encaissant la réduction du score auxerroise juste après la mi-temps par l'intermédiaire de Lassine Sinayoko. Un but qui fait tâche sur la copie de Gianluigi Donnarumma qui s'était employé auparavant en repoussant l'échéance à de nombreuses reprises. L'Italien en a assez d'encaisser des buts de la sorte.

«Il faut qu’on prenne vraiment beaucoup moins de buts»

« C’était une victoire essentielle parce qu’elle est celle qui symbolise pratiquement le titre. On est contents. Ça a été très difficile ce soir. On prend trop de buts, c’est un peu énervant parfois. Il va falloir s’améliorer là-dessus. Ça a été dur avec le public ici ce soir. Il faut qu’on prenne vraiment beaucoup moins de buts », a lâché le gardien du PSG au micro de Prime Vidéo . Le but auxerrois a complètement relancé la rencontre et les hommes de Christophe Galtier se sont fait peur tout seuls à cause de cela.

«On prend un but comme ça et ça complique vraiment toutes les choses»