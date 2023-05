Nouveau scandale, Mbappé enchaine les coups de gueule

Thibault Morlain

Encore une fois ! Face à Valence, Vinicius Jr a de nouveau été pris en grippe par les supporters adverses. L'attaquant du Real Madrid a même été la victime d'insultes racistes. De quoi faire craquer le Brésilien, qui a lâché quelques larmes sur le terrain. Mais Vinicius Jr peut compter sur de nombreux soutiens à commencer par celui de Kylian Mbappé. Et quand il s'agit de racisme, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France est toujours là pour hausser le ton et dénoncer ces agissements.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Vinicius Jr est attaqué de tous les côtés. En effet, quand le Real Madrid se déplace en Espagne, les insultes fusent à l'encontre du Brésilien et parfois, les mots proférés sont indignes. En effet, à plusieurs reprises, Vinicius Jr a subi des insultes racistes et ça a encore été le cas face à Valence lors de la défaite de la Casa Blanca (1-0). Un nouvel épisode à ce feuilleton qui dure depuis un certain temps en Espagne, mais cette fois, Vinicius Jr a vu plusieurs voix s'élever pour venir le défendre. Ça a notamment été le cas de Kylian Mbappé. Sur ses réseaux sociaux, l'attaquant du PSG a pris la parole pour monter au créneau et soutenir le joueur du Real Madrid, lâchant : « Tu n’es pas seul. Nous sommes avec toi et te soutenons ».

Un scandale raciste éclate, Mbappé monte au créneau https://t.co/sxJKd3OWQI pic.twitter.com/cCUbzhTlS2 — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

« C'est n'importe quoi ! »

Forcément, un tel message de Kylian Mbappé a un impact compte tenu de la célébrité de l'international français. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le joueur du PSG se permet de dénoncer de telles insultes racistes. Il y a quelques semaines de cela, Mbappé avait ainsi pris la défense de son coéquipier en équipe de France et joueur du Bayern Munich, Dayot Upamecano, victime de racisme après une erreur face à Manchester City en Ligue des Champions. « C’est n’importe quoi ! C’est n’importe quoi. Je pense qu’au bout d’un moment il faut que les gens arrêtent avec cela. On est en 2023. Je pense que cela ne suffit plus de le dénoncer et de dire que ce n’est plus normal. Je pense qu’il faut agir. Il faut faire quelque chose parce que, stop ! Au bout d’un moment… On a vu avec Romelu Lukaku aussi, on l’a vu avec plein d’autres joueurs qui ne sont pas forcément aussi médiatisés mais cela suffit ! Il faut que nous prenions les choses en main parce que, c’est malheureux à dire, c’est devenu quelque chose de banal que les gens réagissent comme cela. C’est vraiment triste et nous on en a marre. Sérieusement », avait lâché Mbappé.

« 2023 et toujours les mêmes problèmes »

Quelques jours auparavant, Kylian Mbappé s'était déjà insurgé pour une histoire similaire avec Romelu Lukaku. Insulté en marge d'une rencontre entre la Juventus et l'Inter Milan, le Belge avait ainsi vu le joueur du PSG poster sur ses réseaux sociaux : « 2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme ».

« On est plus fort que ça »