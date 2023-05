Le PSG en mission, une grande annonce est lâchée

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce dimanche soir, le PSG pourrait être sacré champion de France, en fonction du résultat du RC Lens à Lorient. Gianluigi Donnarumma s’est confié dans un entretien accordé à Téléfoot. Le gardien parisien veut à tout prix décrocher ce titre, en remportant les trois derniers matchs de la saison.

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, cette saison restera décevante pour le PSG. Le club de la capitale a en plus été sorti par l’OM en huitièmes de finale de la Coupe de France. Le seul espoir de titre pour les Parisiens cette saison repose donc sur le championnat, ce qui pourrait arriver dès ce dimanche.

« Notre objectif est de devenir champion de France »

Le PSG se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre et pourrait être sacré en fonction du résultat du RC Lens. Les hommes de Christophe Galtier comptent six points d’avance et pourraient remporter le 11e titre de champion de France de l’histoire du club si les Sang et Or sont accrochés contre Lorient. Dans un entretien accordé à Téléfoot , Gianluigi Donnarumma s’est confié à ce sujet. L’international italien souhaite terminer la saison par trois victoires, avant de se projeter sur la suivante.

« On y tient vraiment et on fera tout pour l’être »