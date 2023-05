Grosse frayeur au PSG, il sort du silence

Hugo Chirossel

Alors qu’il vit une première saison compliquée sous les couleurs du PSG, Hugo Ekitike était titulaire dimanche soir, lors de la victoire sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-2). Malheureusement, l’attaquant âgé de 20 ans a été contraint de céder sa place au début de la seconde mi-temps. Il a donné de ses nouvelles en zone mixte à l’issue de la rencontre.

En déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre dimanche soir, le PSG s’est un peu plus rapproché de son 11e titre de champion de France. Le club de la capitale s’est imposé grâce à un doublé de Kylian Mbappé et a conservé ses six points d’avance sur le RC Lens, à deux journées de la fin du championnat.

Transferts - PSG : Départ annoncé, ça bouge pour Leo Messi https://t.co/JUe7oZ16IW pic.twitter.com/o4l4cyp0P9 — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Ekitike sorti sur blessure

Arrivé l’été dernier et peu utilisé cette saison, Hugo Ekitike quant à lui était titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi au coup d’envoi de cette rencontre. Mais l’attaquant âgé de 20 ans a dû céder sa place prématurément en début de seconde période, après avoir ressenti une gêne à la cuisse.

Nouvelle rassurante pour Ekitike